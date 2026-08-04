70 عامًا من العلاقات.. 3 فعاليات في بكين لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر

نظم المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في بكين ثلاث فعاليات اقتصادية متخصصة خلال شهر يوليو 2026، بالتعاون مع مؤسسات الأعمال الصينية والجهات المعنية بالتجارة في بلدية بكين ومقاطعة شاندونج، وذلك احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وفي إطار جهود الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية بالسوق المصرية.

وتأتي الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود التمثيل التجاري المصري في الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الشركات العالمية، وتحويل اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



وشملت الفعاليات المؤتمر الرسمي لإطلاق التحضيرات لزيارة وفد من مجتمع الأعمال الصيني إلى مصر تحت عنوان «دخول مصر والاستثمار في شمال أفريقيا»، وملتقى الترويج لمشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات الصينية ومصر في العاصمة بكين، إلى جانب مؤتمر شاندونج – مصر للتعاون الاقتصادي والتجاري 2026 بمدينة جينان، بمشاركة ممثلين عن حكومة مقاطعة شاندونج، ومؤسسات التمويل والأعمال وسلاسل الإمداد.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة لعدد من كبرى الشركات الصينية، من بينها Haier Smart Home، وUnited Energy Group، وSANY Renewable Energy، وTianeng Holding Group المتخصصة في البطاريات وتخزين الطاقة، وLiaoning Zizhu Group العاملة في صناعات الحديد والصلب والمعدات المتقدمة، وIMETEC Shandong Intelligent Equipment Group المتخصصة في معدات المزارع والثروة الحيوانية، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بالتوسع في السوق المصرية.

وخلال الفعاليات، استعرض الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد رزيق، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين، تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الصينية، فيما قدم السكرتير الثاني محمود عمار عرضًا حول المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين منفذًا إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية والعالمية.

كما شهد مؤتمر شاندونج – مصر للتعاون الاقتصادي والتجاري عرضًا قدمه Zhang Qingfu، نائب رئيس قطاع الأعمال الخارجية بشركة Haier Smart Home، استعرض خلاله تجربة الشركة الاستثمارية في مصر وخططها للتوسع الإقليمي، والاستفادة من السوق المصرية كمركز للإنتاج والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، إلى جانب استعراض عدد من الشركات الصينية تجاربها الاستثمارية في مصر.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، إن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق ذات الأولوية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال التواصل المباشر مع كبرى الشركات العالمية.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد نموًا متسارعًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو 19.6% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين إلى 819 مليون دولار محققة نموًا 41.9%.

وأضاف أن هذا الزخم استمر خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية 7.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 90.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تزايد قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى السوق الصينية.

وأشار الشريف إلى أن نحو 3000 شركة صينية تعمل حاليًا في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع الصين من مرحلة تنمية التجارة إلى بناء شراكات إنتاجية وتكنولوجية طويلة الأجل، خاصة في مجالات التصنيع المتقدم، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصادين المصري والصيني ويدعم أهداف التنمية المستدامة.