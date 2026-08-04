قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف أسعار السلع قبل ما تشتري.. لتر الزيت يتخطى الـ 100 جنيه .. وكرتونة البيض تسجل 104 جنيهات
أمن المنوفية يفحص فيديو متداول لواقعة تنقيب عن الآثار بالشهداء
المهلة انتهت والأزمة مستمرة.. هل يستحق أصحاب المعاشات تعويضًا بسبب تعطل السيستم؟
كيف قدم لودوجوريتس البلغاري حسام عبد المجيد؟.. صور
إصابة سفينة بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان بمضيق هرمز وفقدان أحد البحارة
مدير عام مرفأ بيروت: المرفأ سيتخطى حاجز المليون حاوية خلال عام 2026
70 عامًا من العلاقات.. 3 فعاليات في بكين لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر
خلافات ثأرية بين المتهم وأهلية المتوفى.. ننشر شهادة جار المجني عليه في جريمة المعصرة
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

70 عامًا من العلاقات.. 3 فعاليات في بكين لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر

التمثيل التجارى
التمثيل التجارى
ولاء عبد الكريم

 نظم المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في بكين ثلاث فعاليات اقتصادية متخصصة خلال شهر يوليو 2026، بالتعاون مع مؤسسات الأعمال الصينية والجهات المعنية بالتجارة في بلدية بكين ومقاطعة شاندونج، وذلك احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وفي إطار جهود الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية بالسوق المصرية.
وتأتي الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود التمثيل التجاري المصري في الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الشركات العالمية، وتحويل اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
 

وشملت الفعاليات المؤتمر الرسمي لإطلاق التحضيرات لزيارة وفد من مجتمع الأعمال الصيني إلى مصر تحت عنوان «دخول مصر والاستثمار في شمال أفريقيا»، وملتقى الترويج لمشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات الصينية ومصر في العاصمة بكين، إلى جانب مؤتمر شاندونج – مصر للتعاون الاقتصادي والتجاري 2026 بمدينة جينان، بمشاركة ممثلين عن حكومة مقاطعة شاندونج، ومؤسسات التمويل والأعمال وسلاسل الإمداد.
وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة لعدد من كبرى الشركات الصينية، من بينها Haier Smart Home، وUnited Energy Group، وSANY Renewable Energy، وTianeng Holding Group المتخصصة في البطاريات وتخزين الطاقة، وLiaoning Zizhu Group العاملة في صناعات الحديد والصلب والمعدات المتقدمة، وIMETEC Shandong Intelligent Equipment Group المتخصصة في معدات المزارع والثروة الحيوانية، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بالتوسع في السوق المصرية.
وخلال الفعاليات، استعرض الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد رزيق، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين، تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الصينية، فيما قدم السكرتير الثاني محمود عمار عرضًا حول المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين منفذًا إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية والعالمية.
كما شهد مؤتمر شاندونج – مصر للتعاون الاقتصادي والتجاري عرضًا قدمه Zhang Qingfu، نائب رئيس قطاع الأعمال الخارجية بشركة Haier Smart Home، استعرض خلاله تجربة الشركة الاستثمارية في مصر وخططها للتوسع الإقليمي، والاستفادة من السوق المصرية كمركز للإنتاج والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، إلى جانب استعراض عدد من الشركات الصينية تجاربها الاستثمارية في مصر.
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، إن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق ذات الأولوية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال التواصل المباشر مع كبرى الشركات العالمية.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد نموًا متسارعًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو 19.6% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين إلى 819 مليون دولار محققة نموًا 41.9%.
وأضاف أن هذا الزخم استمر خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية 7.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 90.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تزايد قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى السوق الصينية.
وأشار الشريف إلى أن نحو 3000 شركة صينية تعمل حاليًا في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع الصين من مرحلة تنمية التجارة إلى بناء شراكات إنتاجية وتكنولوجية طويلة الأجل، خاصة في مجالات التصنيع المتقدم، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصادين المصري والصيني ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

التمثيل التجارى الصين العلاقات المصرية الصينينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية: تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 235 درجة والخدمات إلى 220

تميز لجامعه المنصوره

جامعة المنصورة تتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية بجائزة «أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة»

تسليم العقود لأصحاب المصانع في خطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم التنمية الصناعية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يوقع عقود تمليك أراضٍ لـ5 مصانع بالمنطقة الصناعية

بالصور

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد