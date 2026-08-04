مركز إبداع قبة الغوري ينظم حفلًا لفرقة "ناي باند" الخميس المقبل

يواصل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية تقديم برامجه الموسيقية الهادفة إلى دعم الإبداع وإتاحة الفنون للجمهور، حيث يستضيف في السابعة والنصف مساء الخميس 6 أغسطس، حفلًا لفرقة "ناي باند".

يقام الحفل بقيادة الفنان وعازف الناي هاشم لطفي، وبمشاركة المطربة شيماء حامد، ويضم باقة مختارة من الأغنيات التي تجمع بين الأصالة والتجديد، في تجربة موسيقية تمزج التراث بروح الأداء المعاصر.

ويأتي الحفل ضمن استراتيجية قطاع صندوق التنمية الثقافية لتقديم برامج فنية متنوعة عبر مراكز الإبداع، بما يسهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، والحفاظ على التراث الموسيقي، وتعزيز حضور الفنون في المشهد الثقافي.

وتأسست فرقة "ناي باند" قبل عامين، وتضم نخبة من شباب المطربين والموسيقيين، وتتميز بتقديم برنامج غنائي متنوع يضم روائع الطرب العربي، إلى جانب عدد من الأغنيات ذات الطابع الشعبي، في صياغة موسيقية تستهدف مختلف الأذواق.