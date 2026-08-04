برشلونة يدخل المشهد.. تطور جديد في سباق التعاقد مع رودري

دخل نادي برشلونة على خط متابعة مستقبل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، مع استمرار الغموض حول وجهته المقبلة، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع بطل إنجلترا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة برشلونة تتابع تطورات الملف عن قرب، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات بين مانشستر سيتي وريال مدريد، الذي يُعد الخيار الأول بالنسبة للاعب في حال رحيله عن ملعب الاتحاد.

وبحسب التقرير، أجرى مسؤولو النادي الكتالوني اتصالات للاستفسار عن موقف رودري وإمكانية التعاقد معه، تحسبًا لانهيار المفاوضات بين النادي الإنجليزي وريال مدريد، ما قد يفتح الباب أمام برشلونة للدخول بقوة في الصفقة.

ويرى برشلونة أن الدولي الإسباني سيكون إضافة كبيرة لخط الوسط، خاصة مع استمرار معاناة فرينكي دي يونج من الإصابات، إلى جانب رغبة النادي في تدعيم هذا المركز بلاعب يمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي.

ورغم اهتمام برشلونة، لا يزال ريال مدريد الأقرب للحصول على توقيع رودري، في ظل رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأبيض، إلا أن المقابل المالي الذي يطلبه مانشستر سيتي لا يزال يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن تحرك برشلونة يتعارض مع أولوياته الحالية في سوق الانتقالات، والتي تركز على دعم الخط الأمامي، لكن تعقد صفقة رودري مع ريال مدريد قد يدفع الإدارة الكتالونية إلى إعادة ترتيب حساباتها واستغلال الفرصة إذا سنحت.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن برشلونة لا يقود سباق التعاقد مع رودري حتى الآن، لكنه يظل حاضرًا في المشهد، مترقبًا أي تطورات قد تغير مسار الصفقة خلال الفترة المقبلة.