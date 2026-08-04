ندوة موسعة بالتل الكبير للتوعية بأهمية مشروع مشتقات البلازما

نظمت إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع مركز ومدينة التل الكبير وجامعة قناة السويس ممثلة في إدارة الاتصالات والمؤتمرات، وبالتعاون مع مركز التبرع بالبلازما، ندوة توعوية موسعة حول المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك بمقر مركز ومدينة التل الكبير، بمشاركة العاملين وعدد من المواطنين.

وشهدت الندوة استعراضًا شاملًا لأهداف المشروع القومي ومراحله المختلفة، حيث أوضح نخبة من الأطباء المتخصصين بمركز التبرع بالبلازما أهمية المشروع في تحقيق الأمن الدوائي المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دوره في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تناولت الندوة الأبعاد الإنسانية والطبية للتبرع بالبلازما، باعتباره أحد أهم وسائل إنقاذ حياة المرضى، مع تقديم شرح وافٍ لشروط وإجراءات التبرع، ومعايير السلامة والأمان المتبعة داخل مراكز التبرع، إلى جانب الرد على استفسارات الحضور وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بعملية التبرع.

وأكدت المهندسة صفاء فضيل، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والأكاديمية والصحية لتنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية، مشيدة بالدور الذي تقوم به جامعة قناة السويس ومركز التبرع بالبلازما في نشر الثقافة الصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لبناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا.

من جانبها، أوضحت مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم المشروعات القومية، ونشر الوعي الصحي والبيئي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

واختُتمت الندوة بتفاعل كبير من الحضور، الذين أشادوا بالمعلومات والتوعية المقدمة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لنشر الثقافة الصحية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالبلازما ودوره في دعم المنظومة الصحية المصرية.