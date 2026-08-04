26 لقاء فكريا وتوعويا في صالون الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال أغسطس

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، 26 لقاء فكريا وتوعويا ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، وذلك طوال شهر أغسطس الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز الحراك الثقافي بالمحافظات.

تستضيف اللقاءات نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين، وتعقد جميعها في السابعة مساء، وتناقش عددا من الموضوعات والقضايا المجتمعية الراهنة التي تسهم في رفع الوعي العام لدى المواطنين، وتعزز قيم الانتماء والمواطنة.

وتبدأ الفعاليات اليوم الثلاثاء مع لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل" بقصر ثقافة العاشر بالشرقية، بمشاركة عبد الكريم محمد، السيد زكريا توفيق، ومحمد إبراهيم خليل، ويديره محمد محمد فكري.

ويوم الأربعاء 5 أغسطس يعقد لقاء بعنوان "أسس المواطنة وقبول الآخر" بجمعية تنمية المجتمع ببلاط بالوادي الجديد، بمشاركة صفوت مصطفى ومحمد فتحي، وتديره سلوى سيد.



ويشهد يوم الخميس 6 أغسطس لقاء بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، بعنوان "النيل رمز للنماء"، بمناسبة عيد وفاء النيل، بمشاركة د. النوبي عبد الراضي، سيد صديق، ومحمد جاد المولى، ويديره أحمد صالح مصطفى.

ويعقد يوم السبت 8 أغسطس لقاء بعنوان "الوعي البيئي والدولة الحديثة"، ببيت ثقافة بركة السبع بالمنوفية، بمشاركة إبراهيم المؤذن، سعيد منصور، وعبد الواحد حنفي، ويديره رفعت إبراهيم.

ويقام يوم الاثنين 10 أغسطس لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل" بقصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة جمال بدوي، فرح الضوي، وإبراهيم خطاب، وتديره سحر موسى.

ويوم الثلاثاء 11 أغسطس يستضيف قصر ثقافة العقاد بأسوان لقاء بعنوان "النيل رمز للنماء"، بمشاركة ياسر سليمان، أميرة سعد محمود، وصابرين خضير محمد، ويديره حسني الأتلاتي.

ويقام يوم الأربعاء 12 أغسطس لقاء بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول" بالنادي الرياضي بأهناسيا المدينة ببني سويف، بمشاركة بهاء عاطف، عبد الباسط عبد العظيم، منصور النويري، ويديره مصطفى محمد محمود.

وتتواصل الفعاليات يوم الخميس 13 أغسطس مع لقاء بعنوان "النيل رمز للنماء" بقصر ثقافة المنيا، بمشاركة د. قاسم زكي وكريستين فاروق، ويديره أسامة أبو النجا.



كما يشهد قصر ثقافة بورسعيد في اليوم نفسه لقاء بعنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان"، بمشاركة محمد مسعد، أسامة أحمد، السعيد عبد السلام، وتقديم السيد عبده.

ويوم الجمعة 14 أغسطس يستضيف قصر ثقافة شمال سيناء لقاء بعنوان "الوعي البيئي والدولة الحديثة"، بمشاركة سمير فايق، عبد الله عطية، ومصطفى إبراهيم، ويديره حاتم عبد الهادي.

ويوم السبت 15 أغسطس يعقد لقاء بعنوان "النيل رمز للنماء"، وذلك بقاعة أم كلثوم بالسنبلاوين بالدقهلية، بمشاركة عبد الفتاح الباز، د. خالد وصيف، وسمر عبد العزيز، ويديره طارق العوضي.

وفي يوم الاثنين 17 أغسطس يعقد لقاء بعنوان "الوعي البيئي والدولة الحديثة" بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، بمشاركة أحمد إبراهيم، محمد الدش، ومجدي الفقي، ويديره محمد نجيب الجزار، إلى جانب لقاء بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول" تشهده مكتبة الفيوم العامة، بمشاركة د. فريدة الجمال، د. نهير طه، وأحمد طوسون، ويديره د. إيهاب المقراني.

أما الخميس 20 أغسطس فتعقد أربع لقاءات؛ الأول بعنوان "الوعي البيئي والدولة الحديثة" بقصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة أحمد إسماعيل، ماجدة إبراهيم، وصفية فرجاني، ويديره فتحي نجم، والثاني بعنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان" ويشهده بمركز شباب المدينة بالسويس، بمشاركة صبحي عمر، رمضان عبد الراضي، وجمال نور الدين، ويديره جمال عمران.



ويحمل الثالث العنوان نفسه ويستقبله قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بمشاركة د. محمد عبد السلام، د. مدحت مكاوي، وتديره نجلاء خليل.



فيما يقام اللقاء الرابع بقصر ثقافة قلين بكفر الشيخ، تحت عنوان "الوعي وإعمال العقل"، بمشاركة د. محمد خضر، د. السيد طنطاوي، وفريج عمارة، ويديره د. محمود رزق.

ويشهد يوم الأحد 23 أغسطس لقاء بعنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان" بالنادي الثقافي بجامعة مطروح، بمشاركة قدورة العجني، منى الحسيني، مختار عوض، ومنعم العبيدي، وتديره د. شوق النكلاوي.

وفي يوم الاثنين 24 أغسطس يعقد لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل"، وذلك ببيت ثقافة دشنا بقنا بمشاركة حمدي حسين، صابر خليل، والنميري منولي، ويديره فتحي أبو المجد.



وتشهد مكتبة سقارة بالجيزة في اليوم نفسه لقاء بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول"، بمشاركة د. محمد حمدي، منى ماهر، وهشام فياض، ويديره طارق عطية.

ويستقبل بيت ثقافة صدفا بأسيوط لقاء يوم الأربعاء 26 أغسطس بعنوان "أسس المواطنة وقبول الآخر"، بمشاركة د. أسماء عبد الرحمن وآيات حسين، ويديره أحمد الشافعي.

ويوم الخميس 27 أغسطس يعقد لقاءان؛ الأول بقصر ثقافة القناطر الخيرية، بعنوان "القناطر الخيرية التاريخ والتحولات بمناسبة العيد القومي لمحافظة القليوبية"، بمشاركة إيهاب رضوان، جواد البابلي، ومحمد الهباش، ويديره محمد صبحي، والثاني بعنوان "الوعي وإعمال العقل" بنادي أوليمبيا دمياط الجديدة، بمشاركة أحمد جمال سعده، هيثم سعد، وأحمد زكريا حجازي، وتديره أميرة عطية الصاوي.

وتختتم الفعاليات يوم الجمعة 28 أغسطس مع ثلاثة لقاءات؛ الأول بقصر ثقافة الطور جنوب سيناء، بعنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان"، بمشاركة محمد الدسوقي، حسن الإمام، وسلام مدخل، وتديره رحاب الشيخ، والثاني بعنوان "أسس المواطنة وقبول الآخر" وينفذ بمكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، بمشاركة د. منتصر نبيه، أوفى الأنور، والقس كيرلس فهيم، وتديره إسراء القاضي.

أما اللقاء الأخير فيقام بقصر ثقافة مصر الجديدة بالقاهرة، تحت عنوان "النيل رمز للنماء"، ويشارك به د. طارق منصور، د. إبراهيم عارف شلبي، ود. فخر الإسلام عارف، ويديره شرقاوي حافظ.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وبالتنسيق مع الأقاليم والفروع الثقافية التابعة، وفي إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر المعرفة وتبادل الرؤى حول القضايا الفكرية والثقافية.