رحلت أمام أعين طفليها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة زوجة على يد زوجها في شبرا الخيمة

لم تكن تعلم أن خروجها للعمل في الصباح سيعود بها إلى منزلها للمرة الأخيرة، كانت "سارة"، ابنة الـ 28 عاما، تجتهد في عملها بأحد المصانع، وتعود كل يوم إلى طفليها اللذين كانا ينتظرانها، قبل أن تتحول حياتهما في لحظات إلى مأساة لن تمحى من الذاكرة.

اللحظات الأخيرة

داخل منزل الأسرة بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة، نشب خلاف بين الزوجين، لكنه انتهى بطريقة مأساوية، بعدما تعرضت الأم لعدة طعنات أودت بحياتها، بينما كان طفلاها شاهدين على اللحظات الأخيرة في حياة والدتهما.

رحلت الأم، وبقي الطفلان يواجهان صدمة فقدانها في مشهد ترك أثرًا بالغًا في نفوس أهالي المنطقة، الذين سارعوا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية فور اكتشاف الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثمان السيدة داخل مسكنها، فيما كشفت التحريات الأولية أن زوجها هو المتهم بارتكاب الجريمة عقب خلافات بينهما، قبل أن يفر من المكان.

ضبط المتهم

ولم تستمر رحلة الهروب طويلا، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واحيلا للنيابة فامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما امرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، جريمة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته طعناً داخل مسكن الزوجية وأمام أعين أطفالهما.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر رقم 22964 لسنة 2026 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب إنتهاء الإجراءات القانونية، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.