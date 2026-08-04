القبض على قائد تروسيكل تعدى على فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالتعدى بالسب على إحدى السيدات وإلقاء حذائه عليها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ، وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ 1 / الجارى حال توقفه بالمركبة بدائرة القسم ، قامت إحدى السيدات بمعاتبته لإعتقادها قيامه بمعاكستها وحال قيامها بتصويره قام بالتعدى عليها بالسب وإلقاء حذائه عليها وتدخل الأهالى للفض بينهما.

وتم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





