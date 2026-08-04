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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية.. ضبط 2.5 طن مواد غذائية مجهولة ومشتبه في صلاحيتها، و1900 كجم دقيق سياحي بدون مستندات

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، والتصدي بكل حزم لمخالفات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ونُفذت الحملات من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس ناصر العفيفي، وكيل الوزارة.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، شملت 900 كجم جلوكوز و1.5 طن فول سوداني داخل مصانع بدون مستندات، كما تم ضبط 1900 كجم دقيق سياحي بدون مستندات، و2100 كجم نخالة خشنة، و50 كجم عسل أسود مجهول المصدر، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر الخاصة ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعرض لحوم مكشوفة، وعدم حمل شهادات صحية.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تمكنت الحملات من ضبط 975 رغيفًا من الخبز البلدي المدعم قبل تهريبها وطرحها بالسوق السوداء، وضبط مخالفات تصرف وتجميع سلع تموينية مدعمة بلغت 442 عبوة، بالإضافة إلى ضبط 140 سلعة غذائية للأطفال منتهية الصلاحية، وضبط طن مخللات داخل مصنع غير مرخص وبدون بيانات ومشتبه في صلاحيته، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين.

 

ردع مخالفين قانونيا 

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تستهدف الإضرار بمنظومة الدعم، وأن جميع الوقائع تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حملات تموينية ردع مخالفين قانونيا

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