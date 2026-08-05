ياسر الحريري: تذاكر حفل شيرين أوشكت على النفاد ووسّعنا مكان الحفل لاستيعاب الجمهور

تحدّث ياسر الحريري منظم الحفلات، عن الإقبال الكبير على حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أن التذاكر أوشكت على النفاد، ودعا الراغبين في الحضور إلى متابعة منصة «تيكتس مارشيه» لاختيار الفئة المناسبة لهم.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن التذاكر كانت قد نفدت بالكامل قبل أسبوع، إلا أن الشركة المنظمة قررت زيادة السعة، قائلاً: «الحمد لله هي مفروض إنها كانت من أسبوع "سولد أوت"، وجبنا هدينا الفينيو (Venue) تاني وكبرنا الأرض تاني علشان نستوعب ناس تانية».

وأوضح “الحريري” أن السعة المتوقعة للحفل تصل إلى نحو 25 ألف شخص، مشيراً إلى أن الإقبال لا يقتصر على الجمهور المصري، وإنما يمتد إلى مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقال: «هي ما شاء الله جايلها ناس كتير حاجزين من كل الدول العربية، أنا عارف في ناس جاية بكرة من المملكة العربية السعودية، ناس كتير من قطر، ناس كتير من الكويت، ناس كتير من لبنان، ناس من الأردن، كلهم جايين ينشطوا السياحة في مصر علشان حفلة شيرين عبد الوهاب»، مؤكداً أن «شيرين عبد الوهاب أيقونة كمان بتساعد على تنشيط السياحة لبلدها».

وأكد منظم الحفلات أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أصبحت في أتم استعدادها للعودة إلى المسرح، معرباً عن ثقته في أن الجمهور سيستمتع بهذه العودة.

وأشار إلى أن إقامة عدد من الحفلات في اليوم نفسه لن يؤثر على نجاح أي منها، موضحاً: «الساحل يستوعب كل الحفلات دي، في الفنان عمرو دياب وفي حفلة للفنان أحمد سعد في نفس اليوم، وفي كايروكي حفلة تانية، وفي سولومون في حفلة خمسة. الساحل والقرى السياحية تستوعب كل الحفلات دي، وكلهم هيشتغلوا وكلهم هيقولوا "سولد أوت" وهيعملوا شغل حلو، وفي النهاية ده لمصر وللسياحة وللفن».

ووجه ياسر الحريري رسالة خاصة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلاً: «شيرين كنتِ وحشانا جداً جداً جداً وإن شاء الله نستمتع بيكي وتولعي الدنيا وتنوري جمهورك تاني»، كما وجه رسالة إلى الجمهور، مضيفاً: «ورسالتي للجمهور إن كلنا مبسوطين إنكم هتستمتعوا بشيرين عبد الوهاب».

