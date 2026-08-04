محافظ الأقصر يتفقد سير الأعمال النهائية من مشروع تطوير كورنيش إسنا | صور

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، سير الأعمال النهائية بمشروع تطوير كورنيش إسنا في مرحلته الأولى بطول 550 متراً؛ للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لافتتاحه ليكون متنفسا حضاريا ومتنزه متكامل يخدم أهالي المدينة وزائريها.



واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع؛ حيث يتكون الكورنيش من ممشى علوي يحتوي على 7 برجولات ومنطقة مخصصة لالتقاط الصور (Photo Station)، وممشى سفلي يضم 14 محلاً تجارياً وبازارًا بمساحة 16 مترًا مربعًا لكل وحدة، و8 بوابات مخصصة للدهبيات السياحية، ودورات مياه مجهزة للرجال والسيدات، إضافة إلى "رامب" مخصص لذوي الهمم لسهولة الحركة بين الممشى العلوي والسفلي، إلى جانب مرسى بطول المشروع وتطوير مرسى الذهبيات القائم بطول القطاع، وإلى جانب تزويد الموقع بمنظومة حريق متكاملة.

واطلع محافظ الأقصر، على نسبة الإنجاز بالمشروع والتي بلغت 85%، حيث تتواصل حالياً أعمال التشطيبات النهائية، وتركيب الاكسسوارات وأعمدة الإنارة، ودهان الأسوار، واستكمال أرضيات الممشى العلوي من الخرسانة المطبوعة وتشكيلات الرخام المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ جداريات الفنون الجميلة، تتماشى مع الهوية البصرية للمدينة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الجولة، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية وفق التوقيتات المحددة تمهيداً لافتتاح الممشى خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم في احتفالية مسائية كبرى يُعلن خلالها أيضاً عن انطلاق المرحلة الثانية للمشروع.

وعلى هامش الجولة، التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين واستمع لشكاواهم، موجهاً بالاستجابة الفورية لحالة طفل يعاني من ثقب في القلب والتنسيق لعمل التدخل الطبي اللازم له بعد مناشدة تقدمت بها جدة الطفل خلال الجولة، كما استجاب لمناشدة إحدى السيدات بإعادة تأهيل منزلها المتهالك بمنطقة النجوع بحري بمدينة إسنا حيث وجه المحافظ بالمعاينة الفورية لمنزل السيدة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإعادة تأهيل المنزل وتوفير حياة كريمة لها.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مدير مشروعات جهاز التعمير بالأقصر، واللواء أحمد مرعي مدير ادارة المرور بالاقصر، والعقيد أحمد غريب مدير إدارة شرطة المرافق، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، وكل من النائب أحمد رمضان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إسنا، والنائبة سيلفيا نادر أيوب عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر.