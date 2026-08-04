رحيل 7 لاعبين .. ماذا حدث لـ15 صفقة في الأهلي الموسم الماضي؟

شهد النادي الأهلي خلال الموسم الماضي واحدة من أكبر حملات التدعيم في تاريخه الحديث، بعدما تعاقد مع 15 لاعبًا خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ورغم هذه الصفقات، لم ينجح الأهلي في تحقيق هدفيه الأكبر، بعدما فقد لقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، ليبدأ النادي مرحلة جديدة من إعادة تقييم قائمته استعدادًا للموسم المقبل.

وأسفرت عملية إعادة الهيكلة عن خروج 7 لاعبين من أصل 15 تعاقد معهم الأهلي خلال الموسم الماضي، سواء عبر البيع النهائي، أو الإعارة، أو عدم تفعيل بند الشراء، في إطار خطة الجهاز الفني والإدارة لإعادة ترتيب صفوف الفريق.

وفي المقابل، تمكن عدد من الصفقات من فرض أنفسهم داخل التشكيل الأساسي، بينما ينتظر آخرون الحصول على فرصة جديدة لإثبات قدراتهم خلال الموسم الجديد.

ويعد محمود حسن "تريزيجيه" أبرز الأسماء التي غادرت القلعة الحمراء، فيما يقترب التونسي محمد علي بن رمضان من الرحيل هو الآخر خلال الأيام المقبلة، في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بمستقبله.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التحركات داخل الأهلي، سواء على مستوى الصفقات الجديدة أو الراحلين، في إطار سعي النادي لتكوين فريق قادر على استعادة البطولات في الموسم الجديد.