الشرطة الألمانية تحقق في جسم مجهول تسبب بتعطيل رحلات مطار لايبزيج

بدأت الشرطة الألمانية تحقيقا في ملابسات رصد جسم مجهول بالقرب من أحد مدارج مطار لايبزيج/هاله، بعد أن أدى إلى تعليق مؤقت لحركة الطيران وتحويل عدد من الرحلات الجوية، فيما تواصل السلطات فحص موقع الحادث.

وقالت شرطة ولاية ساكسونيا إن الحادث بدأ قرابة الساعة 11:40 مساء الثلاثاء، عندما تم رصد جسم مجهول، قبل العثور لاحقًا على جسم آخر بالقرب من المدرج الجنوبي للمطار.

وأدى الحادث إلى تحويل طائرة ركاب وعدد من طائرات الشحن إلى مطارات أخرى، في وقت باشرت فيه شرطة الولاية والشرطة الاتحادية تحقيقًا مشتركًا، مع الاستعانة بروبوت متخصص في التعامل مع المتفجرات لفحص الجسم المشتبه به.

وأوضح متحدث باسم الشرطة إن طبيعة الجسم لا تزال غير معروفة، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي خطر على الجمهور."

واستؤنفت حركة الطيران عند الساعة 1:55 فجرًا عبر المدرج الشمالي للمطار، بينما لا يزال المدرج الجنوبي مغلقًا جزئيًا لمواصلة عمليات البحث وجمع الأدلة.

وكانت طائرة الركاب التي جرى تحويل مسارها رحلةً متأخرة قادمة من جزيرة بالما دي مايوركا الإسبانية، حيث هبطت في مطار نورمبرج بدلًا من مطار لايبزيج/هاله.