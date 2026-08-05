حراك أردني مكثف لكبح الانتهاكات في القدس المحتلة.. تفاصيل

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي مخصص لمناقشة التطورات في القدس الشريف، وسط تحذيرات من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية والسياسات الاستفزازية في مدينة القدس، ودعوات إلى تحرك دولي وعربي أكثر فاعلية من أجل حماية مدينة القدس، وكذلك حماية الهوية الفلسطينية.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزيرة الخارجية الفلسطينية أكدت أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وشددت على ضرورة تقديم تمويل فاعل ومستدام وعاجل لمؤسسات الصحة والتعليم في مدينة القدس، محذرةً من أن عدم اتخاذ خطوات أو تحرك دولي فاعل سيمنح إسرائيل فرصة أكبر لتفكيك مدينة القدس.

وأوضحت أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل فهمي، أكد أن هذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الاستفزازية تحاول تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.

أشارت إلى أن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أكد دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية تحاول تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وهو ما ترصده مصر.

تابعت: "نتحدث عن تطابق في الرؤى بين عمّان والقاهرة تجاه القضية الفلسطينية، وأن السلام الشامل والعادل يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967".