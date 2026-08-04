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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"التعاون الإسلامي" تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين

"التعاون الإسلامي" تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين
"التعاون الإسلامي" تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين
أ ش أ

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ،عن إدانتها الشديدة ، للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

و جددت الأمانة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - التأكيد على ضرورة حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بواجباتها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2803، بما يشمل فتح جميع المعابر وضمان إيصال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة

كما حذرت الأمانة العامة للمنظمة من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان الاستعماري والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها الشديدة انتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة

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