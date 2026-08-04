تسليم أرض نادي الزمالك الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر.. صور

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر أنه تم اليوم تسليم موقع أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، والتوقيع على محضر استلام الأرض بين جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر وممثلي النادي، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

جاء التسليم في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات د.م وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر بشأن متابعة ملف أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، واستمرارًا لجهود وزارة الإسكان في دعم الكيانات الرياضية الوطنية الكبرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية وزارة الإسكان الرامية إلى توفير المقومات اللازمة لإقامة المشروعات الرياضية والخدمية، وتعزيز دور الأندية الرياضية في خدمة المجتمع، حيث أكدت وزيرة الإسكان في وقت سابق حرص الوزارة على دعم الكيانات الرياضية الوطنية، وفي مقدمتها نادي الزمالك، باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا، متمنيةً لمجلس إدارة النادي دوام التوفيق والنجاح في تنفيذ خططه المستقبلية.