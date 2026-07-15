جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملاته لإزالة المخالفات والتعديات حفاظا على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة

يواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتطبيق القانون على الجميع.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي هذا الإطار، قاد المهندس مصطفى سيد نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، حملة ميدانية بمشاركة إدارتي الإشغالات والإزالات و الأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العقيد محمد الحبروك، وأسفرت الحملة عن:



إيقاف أعمال تشوين مواد بناء تمهيدًا لبناء دور مخالف بقطعة رقم (81) بمنطقة جاردينيا (ب).



إزالة شدة خشبية خاصة بردود أمامية مخالفة بقطعة رقم (516) قطاع (ع) بمنطقة زهرة أكتوبر – المنطقة السابعة (إبني بيتك).



إيقاف أعمال هدم بدون تصريح بقطعة رقم (333) قطاع (س) بمنطقة زهرة أكتوبر – المنطقة السابعة (إبني بيتك).

ويؤكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمرار حملاته اليومية للتصدي لكافة المخالفات، ويهيب بالمواطنين ضرورة الإلتزام بالإشتراطات البنائية و الضوابط المنظمة سواء في البناء أو الهدم وعدم تنفيذ أي أعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على المصلحة العامة وتجنبًا لإتخاذ الإجراءات القانونية.