إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السياحية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر..صور

يواصل جهاز تنمية مدين السادس من أكتوبر تكثيف أعمال المتابعة والرصد والتعامل الفوري مع أي مخالفات فور اكتشافها.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على النسق الحضاري، وبناءً على توجيهات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد رجب، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي والغربي.

وتحت إشراف المهندس خالد عوض، المشرف على القطاع الشمالي، تم استئناف أعمال الإزالة الفورية لمخالفة بناء جارية بقطعة رقم (21) بلوك 34/15 بالمنطقة السياحية الثالثة – امتداد التوسعات الشمالية.

وأسفرت الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة، والتي تمثلت في إزالة سلم داخلي وحوائط بهدف تحويل البدروم إلى وحدة دوبلكس، وذلك في إطار تنفيذ القانون ومنع استكمال أي أعمال مخالفة.

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر استمرار حملات المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع جميع مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وفرض سيادة القانون.