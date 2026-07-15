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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفاندوفسكي يبدأ فصلاً جديداً مع شيكاغو فاير الأمريكي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
مجدي سلامة

أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي، رسمياً، تقديم المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعباً جديداً في صفوف الفريق، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مركز "إنديفور هيلث بيرفورمانس" بولاية إلينوي، إيذاناً ببدء مشواره في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب بولندا، البالغ من العمر 37 عاماً، قد انضم إلى شيكاغو فاير بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028، بعد إتمام إجراءات التعاقد في أواخر حزيران الماضي.

وأعرب ليفاندوفسكي، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته بخوض التجربة الجديدة، مؤكداً أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي يمثل محطة جديدة في مسيرته الكروية، وأن طموحه يتمثل في مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب.

من جانبه، وصف مدرب شيكاغو فاير، غريغ بيرهالتر، التعاقد مع ليفاندوفسكي بأنه "صفقة تاريخية" للنادي، مشيراً إلى أن خبرة المهاجم البولندي وسجله الحافل بالإنجازات سيمنحان الفريق إضافة كبيرة داخل الملعب وخارجه.

ويصل ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي قادماً من برشلونة الإسباني، بعدما أسهم في تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني، مختتماً مرحلة بارزة في الملاعب الأوروبية، سبقتها مسيرة استثنائية مع بايرن ميونخ الألماني بين عامي 2014 و2022، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلى جانب تتويجه مع برشلونة بعدة بطولات.

شيكاغو شيكاغو فاير ليفاندوفسكي

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