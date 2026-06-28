ليفاندوفسكي ينتقل إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة شيكاغو فاير

حسم نادي شيكاغو فاير الأمريكي صفقة ضم المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى ليفاندوفسكي مسيرة مع نادي برشلونة الإسباني استمرت طيلة ٤ مواسم، حقق خلالها نجاحات مبهرة، من بينها التتويج بـ٣ ألقاب للدوري الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) اليوم الأحد، إن المهاجم البولندي وافق على الانضمام لنادي شيكاغو فاير بعد لقاءات واتفاقات نهائية قبل أسبوعين، وتعرّف على المشروع الرياضي للفريق.

وأشار رومانو إلى أن ليفاندوفسكي سيقوم بتوقيع العقد رسميًا بداية الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء فصل جديد في دوري كرة القدم الأمريكي.

وسيوقع ليفاندوفسكي على عقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيتقاضى راتبًا سنويًا يتعدى ١٠ ملايين يورو.