قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا
الحسن صدقي أول مصري يرأس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة
بسبب الزلزال.. مساعدات أوروبية جديدة لفنزويلا بقيمة 20 مليون يورو
من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف |الرابط
قفزة في أسعار البنزين بكندا.. زيادة تتراوح بين 5 و10 سنتات للتر
الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بتهمة تهديد زعيم حزب بالقتل عبر وسائل التواصل
منال عوض: أولوياتنا بالبحر المتوسط الانتقال العادل للطاقة وتحويل الالتزامات المناخية لتنفيذ فعلي
بورنموث يسعى لضم مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا
يقدم 58 خدمة ومزايا للمستثمرين.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي والأبراج الشاطئية بالعلمين
الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالقبة الحرارية.. وتحسم موعد الموجات الحارة
توقعات أوبتا تمنح إنجلترا الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توخيل يتفهم خرافة ارتداء الأرجنتين للقميص الأزرق الداكن

توخيل
توخيل
مجدي سلامة

أصبح القميص الأزرق الداكن للأرجنتين أكثر من مجرد قميص بديل، فهو بالنسبة للكثيرين جزءا من تراث كرة القدم للمنتخب الوطني، قميصا يزخر ببعض من أشهر ذكريات الأرجنتين في كأس العالم، وربما يحمل معه القليل من الحظ السعيد.

وعندما يواجه حامل اللقب منتخب إنجلترا في مباراة قبل نهائي كأس العالم اليوم الأربعاء في أتلانتا، سيتخلى ليونيل ميسي ورفاقه عن قميصهم التقليدي ذي الخطوط الزرقاء السماوية والبيضاء ليرتدوا زيهم الأزرق الداكن الخاص بالمباريات خارج الأرض.

وارتدت الأرجنتين القميص الأزرق الداكن في مواجهة إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم 1986 في المكسيك، عندما سجل دييجو مارادونا هدفه الشهير "يد الرب" وهدفه الفردي المبهر الذي اُطلق عليه لاحقا "هدف القرن" في الفوز 2-1.

وبعد 12 عاما، ارتدت الأرجنتين القميص الأزرق الداكن مجددا عندما أقصت إنجلترا بركلات الترجيح في دور الستة عشر من كأس العالم 1998 في فرنسا عقب تعادل مثير 2-2.

ويتفهم توماس توخيل مدرب إنجلترا هذا التفكير.

وقال للصحفيين: "كنت سأفعل الشيء نفسه إذا كان هناك أي خرافة مرتبطة بذلك، لذلك الفضل يعود لهم في اختيار ارتداء هذا القميص، لم أكن على علم بذلك".

وأقر المدرب الألماني بأن الخرافات لا تزال تمثل قوة مؤثرة حتى في أعلى مستويات الرياضة الاحترافية.

وأضاف ضاحكًا: "لديّ روتيني الخاص بالخرافات، لن أخبركم به لأن هناك خرافة أخرى تقول إنني إذا أخبرتكم به، فلن ينجح الأمر، لدينا عادات تساعدنا على البقاء متزنين وهادئين طوال اليوم، وهذا لن يتغير، بالطبع، لدينا أيضا تميمات الحظ الخاصة بنا وهذه الأمور طبيعية في الرياضة عالية المستوى".

وإذا كان اختيار القميص مدفوعا بالتاريخ والخرافات، فقد بدا مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مترددا في تبني هذه الرواية.

ويستمد القميص الأزرق الداكن للأرجنتين إلهامه من ثقافة البلاد، إذ يتميز بزخارف زرقاء متداخلة مستوحاة من فن "فيلتيادو" على خلفية سوداء.

و"فيلتيادو" أسلوب فني زخرفي وخطي معترف به من قبل اليونسكو وينتمي إلى مدينة بوينس أيرس، ويتميز بألوانه الزاهية والزخارف الزهرية المتدفقة والتظليل ثلاثي الأبعاد والطراز القوطي ذو الأسلوب المميز.

تميمة حظ

وسواء كانت هذه تميمة حظ أو مجرد قميص عادي، فإن الأرجنتين تأمل أن يُعيد التاريخ نفسه وتفوز على إنجلترا.

توخيل الأرجنتين للقميص الأزرق الداكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

قصف صاروخي

ضربة قاصمة .. إيران تُدمّر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

بالصور

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

فيديو

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

حقنة البرد للدواجن

تهدد صحة المواطنين.. تحذير عاجل من حقنة البرد للدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد