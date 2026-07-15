توخيل يتفهم خرافة ارتداء الأرجنتين للقميص الأزرق الداكن

أصبح القميص الأزرق الداكن للأرجنتين أكثر من مجرد قميص بديل، فهو بالنسبة للكثيرين جزءا من تراث كرة القدم للمنتخب الوطني، قميصا يزخر ببعض من أشهر ذكريات الأرجنتين في كأس العالم، وربما يحمل معه القليل من الحظ السعيد.

وعندما يواجه حامل اللقب منتخب إنجلترا في مباراة قبل نهائي كأس العالم اليوم الأربعاء في أتلانتا، سيتخلى ليونيل ميسي ورفاقه عن قميصهم التقليدي ذي الخطوط الزرقاء السماوية والبيضاء ليرتدوا زيهم الأزرق الداكن الخاص بالمباريات خارج الأرض.

وارتدت الأرجنتين القميص الأزرق الداكن في مواجهة إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم 1986 في المكسيك، عندما سجل دييجو مارادونا هدفه الشهير "يد الرب" وهدفه الفردي المبهر الذي اُطلق عليه لاحقا "هدف القرن" في الفوز 2-1.

وبعد 12 عاما، ارتدت الأرجنتين القميص الأزرق الداكن مجددا عندما أقصت إنجلترا بركلات الترجيح في دور الستة عشر من كأس العالم 1998 في فرنسا عقب تعادل مثير 2-2.

ويتفهم توماس توخيل مدرب إنجلترا هذا التفكير.

وقال للصحفيين: "كنت سأفعل الشيء نفسه إذا كان هناك أي خرافة مرتبطة بذلك، لذلك الفضل يعود لهم في اختيار ارتداء هذا القميص، لم أكن على علم بذلك".

وأقر المدرب الألماني بأن الخرافات لا تزال تمثل قوة مؤثرة حتى في أعلى مستويات الرياضة الاحترافية.

وأضاف ضاحكًا: "لديّ روتيني الخاص بالخرافات، لن أخبركم به لأن هناك خرافة أخرى تقول إنني إذا أخبرتكم به، فلن ينجح الأمر، لدينا عادات تساعدنا على البقاء متزنين وهادئين طوال اليوم، وهذا لن يتغير، بالطبع، لدينا أيضا تميمات الحظ الخاصة بنا وهذه الأمور طبيعية في الرياضة عالية المستوى".

وإذا كان اختيار القميص مدفوعا بالتاريخ والخرافات، فقد بدا مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مترددا في تبني هذه الرواية.

ويستمد القميص الأزرق الداكن للأرجنتين إلهامه من ثقافة البلاد، إذ يتميز بزخارف زرقاء متداخلة مستوحاة من فن "فيلتيادو" على خلفية سوداء.

و"فيلتيادو" أسلوب فني زخرفي وخطي معترف به من قبل اليونسكو وينتمي إلى مدينة بوينس أيرس، ويتميز بألوانه الزاهية والزخارف الزهرية المتدفقة والتظليل ثلاثي الأبعاد والطراز القوطي ذو الأسلوب المميز.

تميمة حظ

وسواء كانت هذه تميمة حظ أو مجرد قميص عادي، فإن الأرجنتين تأمل أن يُعيد التاريخ نفسه وتفوز على إنجلترا.