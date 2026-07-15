انتقادات لأستون فيلا بسبب اتفاق رعاية مع هيئة تنشيط السياحة في رواندا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء أن اتفاق الرعاية الجديد بين نادي أستون فيلا وهيئة تنشيط السياحة في رواندا أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان، إذ قالت منظمة العفو الدولية إن الدولة الأفريقية تستخدم هذه الصفقة لتحسين صورتها على الساحة الدولية.

وأبرمت هيئة تنشيط السياحة في رواندا والنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اتفاقا لعدة سنوات أمس الثلاثاء، وقدرت تقارير إعلامية قيمته بنحو 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) سنويا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بريطانيا إن الشراكة قد تسهم في "تبييض سمعة رواندا في مجال حقوق الإنسان عبر الرياضة" مشيرة إلى اتهامات تتعلق بدور البلاد في النزاع الدائر في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

ودأبت الحكومة الرواندية على نفي الاتهامات التي تفيد بدعمها أي جماعات متمردة تنشط داخل الكونجو.

وقال فيلكس جاكنز المسؤول بمنظمة العفو الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية "ليس جديدا أن رواندا تستخدم الرياضة كأداة لتغطى على سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "يجب أن يدرك نادي أستون فيلا جيدا أن رواندا تسعى إلى الاستفادة من هذه الشراكة لخلق صورة إعلامية إيجابية نحوها... يجب فضح محاولات رواندا لتحسين صورتها من خلال الرياضة، ونود أن يقوم كل من نادي أستون فيلا والدوري الإنجليزي الممتاز بدورهما في هذا الصدد".

واتصلت رويترز بنادي أستون فيلا وهيئة تنشيط السياحة في رواندا ومنظمة العفو الدولية للحصول على تعليقات.

وأبرمت هيئة تنشيط السياحة في رواندا بالفعل اتفاقيات رعاية سابقة مع أتليتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى فرق رياضية أمريكية منها لوس انجليس كليبرز ولوس انجليس رامز.

اتفاقية أرسنال

وكانت لديها اتفاقية رعاية أيضا مع نادي أرسنال على أكمام قمصان الفريق لمدة ثماني سنوات انتهت الموسم الماضي. وأثارت تلك الصفقة احتجاجات من قطاعات من جماهير النادي اللندني.

وكان أستون فيلا يبحث عن بديل لراعيه السابق "بيتانو" بعد أن اتفقت أندية الدوري الممتاز على إنهاء رعاية شركات المراهنات على الجزء الأمامي من القمصان.