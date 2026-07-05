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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبدالمجيد ينتظر عرضا رسميا من أستون فيلا

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
عبدالله هشام

ارتبط اسم حسام عبدالمجيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر بالإنضمام لنادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 

ووسط الاهتمام الإنجليزي بـ ضم حسام عبدالمجيد يترقب الزمالك عرض مميز للموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويتمسك حسام عبدالمجيد بالرحيل عن الزمالك لخوض تجربة احتراف في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ورفض حسام عبدالمجيد تجديد التعاقد مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب رغبته الشديدة في خوض تجربة احتراف في أوروبا.

اقتراب غلق ملف إيقاف القيد

في سياق أخر كشف  الإعلامي خالد الغندور عن اقترب نادي الزمالك من إغلاق أحد أبرز الملفات التي تسببت في إيقاف القيد، بعد ما توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعبه السابق، التونسي فرجاني ساسي، بشأن تسوية مستحقاته المالية.

وأوضح  الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن ساسي أبدى موافقته على بنود التسوية التي جرى الاتفاق عليها مع مسؤولي الزمالك، ولم يتبق سوى توقيع اللاعب على الاتفاق بشكل رسمي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء القضية.

تابع الغندور أن بمجرد توقيع اللاعب، سيبدأ الزمالك في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستكمال إجراءات رفع القضية من نظام "فيفا"، بما يقرب النادي من إنهاء أزمة إيقاف القيد فى هذه القضية.

ويأتي التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة قادها مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، في إطار خطة الإدارة لإغلاق ملفات المستحقات الدولية ورفع عقوبة إيقاف القيد، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

حسام عبدالمجيد الزمالك نادي الزمالك منتخب مصر أستون فيلا الإنجليزي

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