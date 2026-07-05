الزمالك يجهز مستحقات الجزيري المتأخرة

يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، المستحقات المالية المتأخرة للاعب الفريق الكروي الأول سيف الدين الجزيري، الذي أرسل إنذار للقلعة البيضاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 7 أشهر.

وكشف مصدر داخل النادي أن هناك محاولات جارية لعقد جلسة ودية مع سيف الدين الجزيري ووكيله، بهدف إنهاء الأمر وتسوية جميع المستحقات وحسم مصير اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تعمل على توفير جزء من مستحقات الجزيري المتأخرة، وذلك تحسباً لرفضه أي تسويات قد تُعرض عليه مستقبلاً، لضمان تأمين موقف النادي.

ويسعى الزمالك خلال الفترة الحالية لإنهاء أزماته والقضايا المتسببة فى إيقاف قيد الفريق، والتى تتعلق بالحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة فى بطولة دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل، وذلك بعدما أنهى الزمالك 12 قضية ويتبقى 5 قضايا يسعى الزمالك لإنهائها قبل المدة المحددة من قبل الاتحاد الافريقي.