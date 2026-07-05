بعد رصد أوجه قصور.. محافظ القاهرة يصدر قرارًا بنقل مسئولين عن منظومة النظافة بشرق مدينة نصر

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نقل رئيس وحدة الرصد البيئى بحى شرق مدينة نصر، ورئيس فرع هيئة النظافة بالحى، وذلك لتقاعسهما في متابعة ومراقبة أعمال النظافة، وعدم القيام بالمهام المنوطة بهما بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ القاهرة بحى شرق مدينة نصر لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الشوارع ومستوى النظافة والانضباط بها.

محافظ القاهرة

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على رئيس حى شرق مدينة نصر بضرورة التواجد الميدانى اليومى في الشوارع، والمتابعة المستمرة لأعمال شركة النظافة، والتأكد من رفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بتراكمها، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

وأكد محافظ القاهرة أن تقييم أداء القيادات التنفيذية يعتمد على مستوى الخدمات الفعلى الذي يلمسه المواطن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أى مسئول يثبت تقصيره أو إهماله في أداء مهام واجباته الوظيفية.

كما وجه محافظ القاهرة بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية، ومراجعة منظومة النظافة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أى قصور، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.