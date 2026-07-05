موعد مباراة المغرب وفرنسا فى ربع نهائي كأس العالم

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحتضنه ملعب بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط ترقب كبير من جماهير "أسود الأطلس" لمواصلة المشوار التاريخي في البطولة.

وحجز المنتخب المغربي مقعده في دور الثمانية بعدما تخطى هولندا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة.

في المقابل، بلغ المنتخب الفرنسي الدور ذاته بعد تخطي السويد، ثم انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بفوز صعب على باراجواي، في مباراة شهدت منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

تقام مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 يوم الخميس 9 يوليو 2026 على ملعب بوسطن.

وتنطلق صافرة البداية في:

11:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

9:00 مساءً بتوقيت المغرب.



القنوات الناقلة

تنقل شبكة beIN Sports المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات كأس العالم 2026، على أن يتم الإعلان عن القناة المخصصة للمباراة قبل انطلاقها.