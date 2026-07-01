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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن الشامي: محمد وهبي أحدث فوضى منظمة داخل منتخب المغرب أربكت هولندا

محمد وهبي
محمد وهبي
عبدالله هشام

أشاد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، بما قدمه المدرب المغربي محمد وهبي مع منتخب أسود الأطلس خلال مباراة المغرب وهولندا في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وقال حسن الشامي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «محمد وهبي أحدث فوضى منظمة داخل السيستم الخاص بمنتخب المغرب، وهذه الفوضى أرهقت منتخب هولندا وأدركوا أنهم يواجهون منتخبًا كبيرًا».

وأردف قائلًا: «تغييرات المغرب أمام هولندا تعكس شخصية المدرب محمد وهبي وأحدثت فارقًا في المباراة».

وتابع قائلًا: «منتخب المغرب فرض نفسه مرشحًا بقوة على لقب كأس العالم، وحتى لو واجه فرنسا ستجد الكثير يرى أن المباراة 50-50 بين المنتخبين».

موعد مباراة المغرب القادمة

خطف منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وضرب منتخب المغرب موعدا مع منتخب كندا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم بعد إقصاء هولندا من المنافسات .

ويواجه منتخب المغرب  منتخب كندا في الثامنة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة على ملعب هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

في ركلات الحسم، أظهر لاعبو المنتخب المغربي هدوءًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا، لينجحوا في الفوز بنتيجة 4-3، ويحجزوا مقعدهم في دور الـ16، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.

محمد وهبي أسود الأطلس كأس العالم كأس العالم 2026 منتخب المغرب

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