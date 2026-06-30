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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يشيد ببونو بعد تألقه أمام هولندا: كلمة الأمان في منتخب المغرب

منتخب المغرب
منتخب المغرب
يمنى عبد الظاهر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالمستوى المميز الذي قدمه الحارس المغربي ياسين بونو، بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 على حساب هولندا بركلات الترجيح.

وأكد سند أن بونو أثبت مجددًا شخصيته القوية وثقته الكبيرة، مشيرًا إلى أنه كان على الموعد في ركلات الترجيح بعدما تصدى ببراعة لركلات حاسمة، ليمنح “أسود الأطلس” بطاقة العبور المستحقة.

وأضاف أن بونو لم يعد مجرد حارس مرمى، بل أصبح “كلمة الأمان” لمنتخب المغرب، ويواصل إثبات أنه أحد أفضل حراس العالم في المواجهات الكبرى، مهنئًا المنتخب المغربي على التأهل ومتمنيًا له مواصلة المشوار بنجاح في المونديال.

ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة
وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

فتحي سند الحارس المغربي ياسين بونو قاد منتخب بلاده بطولة كأس العالم 2026 هولندا المنتخب المغربي المونديال بونو

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