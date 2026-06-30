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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب وهولندا يلجآن لركلات الترجيح بعد التعادل في الشوطين الإضافيين 1-1

هولندا والمغرب
هولندا والمغرب
رباب الهواري

يلجأ منتخبا  المغرب، وهولندا إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مونتيري اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وسجل كودي جاكبو هدف منتخب هولندا في شباك منتخب المغرب، بالدقيقة 72.

قبل أن يتعادل المنتخب المغربي عن طريق عيسى ديوب في الدقيقة 90+1.

تشكيل المغرب ضد هولندا
حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حكيمي، ديوب، شادي رياض، مزراوي.

خط الوسط: بوعدي، نائل العيناوي، أوناحي.

خط الهجوم: دياز، الخنوس، صيباري.

تشكيل هولندا ضد المغرب
حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: أكي، فان دايك، فان هيكي.

خط الوسط: دومفريس، جرافيبيرخ، دي يونج، فان دي فين.

خط الهجوم: جاكبو، سامرفيل، بروبي.

هولندا المغرب كأس العالم اخبار الرياضة

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