ليلى علوي تحتفل بفوز منتخب المغرب على هايتي بكأس العالم

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بفوز منتخب المغرب على هايتي ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “مبروك من القلب للمغرب وأهل المغرب الحبايب فوز يفرح وأداء يشرف وفرحة كبيرة لكل العرب”.

وحجز منتخب المغرب مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، والتي شهدت أيضًا مواجهة البرازيل واسكتلندا.

وقدم المنتخب المغربي أداءً قويًا على مدار اللقاء، ونجح في قلب مجريات المباراة لصالحه، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى سبع نقاط، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل برفقة منتخب البرازيل، الذي أنهى دور المجموعات في صدارة الترتيب بفارق الأهداف فقط عن المغرب.