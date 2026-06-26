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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسعار التذاكر تصل إلى 50 ألف جنيه.. محمد حماقي يحيي حفله اليوم بالقاهرة الجديدة

محمد حماقى
محمد حماقى
تقى الجيزاوي

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء واحدة من أبرز حفلاته الغنائية، مساء اليوم الجمعة، على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة، ضمن فعاليات سلسلة حفلات "ليالي مصر" التي تستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي خلال موسم الصيف.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا بالقاهرة الجديدة، حيث يقدم حماقي مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور على مدار مشواره الفني.

أسعار حفل محمد حماقى 

كما طرحت الجهة المنظمة "تذكرتي" 4 فئات من التذاكر لتناسب مختلف الجمهور، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
Regular: 800 جنيه
Fan Pit: 1200 جنيه
VIP: 2000 جنيه
Lounges (لـ10 أفراد): 50,000 جنيه

شروط حفل محمد حماقى 

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن توفير عدة فئات للتذاكر، لتلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور، مع استكمال جميع التجهيزات الفنية والتنظيمية الخاصة باستقبال الحضور.

كما وضعت إدارة الحفل عددًا من القواعد المنظمة لضمان سير الفعالية بشكل سلس، حيث تقرر منع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وعدم السماح بإعادة الدخول بعد مغادرة مكان الحفل.

وأكدت الجهة المنظمة أن الدخول سيكون مقتصرًا على حاملي التذاكر الأصلية فقط، مع رفض أي تذاكر غير معتمدة أو تعرضت للتلف، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة مسبقًا.

وتشمل الضوابط كذلك حظر إدخال المأكولات والمشروبات من خارج مقر الحفل، بالإضافة إلى منع اصطحاب الكراسي أو المظلات داخل ساحة الفعالية، حفاظًا على راحة الحضور وسلامة التنظيم.

ألبوم محمد حماقي 

على جانب آخر، يعيش محمد حماقي حالة من النشاط الفني بعد إطلاق ألبومه الغنائي الجديد «سمّعوني»، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية متكاملة تناسب مختلف الأذواق.

وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد من أبرز صناع الأغنية العربية، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما تضمن الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ومن بين الأغنيات التي لفتت انتباه الجمهور أغنية «مشيتي»، التي شهدت تجدد التعاون بين حماقي والشاعر مصطفى ناصر، وجاءت بكلمات تحمل طابعًا عاطفيًا مؤثرًا، فيما وضع ألحانها عمرو مصطفى، وتولى ديفيد أمين مهمة التوزيع الموسيقي، بينما أشرف أمير محروس على الميكس والماستر.

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