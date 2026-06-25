محمد حماقي يحيي حفلاً غنائيًا كبيرًا بالقاهرة الجديدة ضمن «ليالي مصر»

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء واحدة من أبرز السهرات الغنائية خلال موسم الصيف، وذلك غدًا الجمعة على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة، ضمن فعاليات «ليالي مصر» التي تستقطب عددًا من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ومن المنتظر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد، في أمسية يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن توفير عدة فئات للتذاكر، لتلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور، مع استكمال جميع التجهيزات الفنية والتنظيمية الخاصة باستقبال الحضور.

كما وضعت إدارة الحفل عددًا من القواعد المنظمة لضمان سير الفعالية بشكل سلس، حيث تقرر منع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وعدم السماح بإعادة الدخول بعد مغادرة مكان الحفل.

وأكدت الجهة المنظمة أن الدخول سيكون مقتصرًا على حاملي التذاكر الأصلية فقط، مع رفض أي تذاكر غير معتمدة أو تعرضت للتلف، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة مسبقًا.

وتشمل الضوابط كذلك حظر إدخال المأكولات والمشروبات من خارج مقر الحفل، بالإضافة إلى منع اصطحاب الكراسي أو المظلات داخل ساحة الفعالية، حفاظًا على راحة الحضور وسلامة التنظيم.

على جانب آخر، يعيش محمد حماقي حالة من النشاط الفني بعد إطلاق ألبومه الغنائي الجديد «سمّعوني»، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية متكاملة تناسب مختلف الأذواق.

وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد من أبرز صناع الأغنية العربية، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما تضمن الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ومن بين الأغنيات التي لفتت انتباه الجمهور أغنية «مشيتي»، التي شهدت تجدد التعاون بين حماقي والشاعر مصطفى ناصر، وجاءت بكلمات تحمل طابعًا عاطفيًا مؤثرًا، فيما وضع ألحانها عمرو مصطفى، وتولى ديفيد أمين مهمة التوزيع الموسيقي، بينما أشرف أمير محروس على الميكس والماستر.

ويواصل محمد حماقي من خلال حفلاته وأعماله الجديدة تعزيز حضوره على الساحة الغنائية، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء الذين يحافظون على تواصل دائم مع جمهورهم في مختلف المناسبات الفنية.