محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد.. التفاصيل الكاملة

أطلق الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "سمّعوني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

الألبوم تنوعت الألوان الموسيقية لأغنياته، حيث يحرص على تلبية كل الأذواق.

وتعاون حماقي في هذا الألبوم مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما طرح أغنية من ألحان الراحل محمد رحيم ضمن أغنيات الألبوم.

وجدد الفنان محمد حماقي التعاون مع الشاعر مصطفى ناصر للمرة الثانية، في أغنية "مشيتي" من ألبوم "سمعوني"، التي تم طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وتعبر أغنية "مشيتي" عن المشاعر بشكل درامي مغزولة بكلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ديفيد أمين، هذا إلى جانب تولي المهندس أمير محروس مهمة الميكس والماستر.