التضامن: عودة أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية من جدة للقاهرة 31 مايو

أعلن أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ستبدأ في العودة إلى أرض الوطن يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري، عبر مطار جدة الدولي، وستكون آخر رحلات العودة لأرض الوطن من مطار المدينة المنورة 14 يونيو المقبل.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن جميع الحجاج بخير وقد أدوا مناسك الحج بسلام، في ظل تيسيرات شاملة قدمتها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، حيث تم تنفيذ خطة التحرك بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة ودون معوقات.

وأشار عبد الموجود إلى أن البعثة ستواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى عودتهم الكاملة إلى أرض الوطن، مشددًا على تواجد فرق العمل الميدانية بشكل دائم لتقديم كافة سبل الراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم المتبقية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن هناك تنسيقًا مع شركات الطيران والمطارات لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع الحجاج، مشيرًا إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات منذ لحظة السفر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.