الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم الحاج الذي لا يقدر على النحـ.ـر .. الإفتاء توضح رأي الشرع

أحمد سعيد

مع ثالث أيام التشريق من ذي الحجة 2026 يتساءل كثيرون عن حكم الحاج الذي لا يقدر على النحـ.ـر وهو ما أجبت عنه دار الإفتاء بالتفصيل حيث يسأل بعض الناس عن هل من ترك نحر الهدي يكون عليه إثم إذا ترك هذه الشعيرة؟ حيث يهتم عدد كبير من الناس بأحكام المتعلقة بالحج وكيفية أدائه على أكمل وجه حتى ينال الثواب كاملا وفي السطرو التالية نتعرف على حكم ترك الحاج النحر أثناء أداء مناسك الحج.

حكم ترك الحاج النحر في الحج

من جانبها وضّحت دار الإفتاء، حكم الحاج الذي لا يقدر على النحـ.ـر قائلة “يجب على المتمتع والقارن «دم» أي ذبح شاة، فإن لم يجد دمًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع أن يصوم في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام -يوم النحر وأيام التشريق- ومدة السفر من مكة إلى بلده”.

وأضافت الإفتاء في فتوى سابقة عن حكم الحاج الذي لا يقدر على النحـ.ـر، أنه مع العلم بأن دم التمتع والقِران -وما وجب بفعل حرام أو ترك واجب- يجوز ذبحه بعد أيام التشريق، لكن يُشترط أن يكون الذبح بالحرم المكي.

وتابعت الإفتاء “أما صيام أيام التشريق فلا يصحُّ، ومن لم يقدر على ذبح الشاة وأراد الصيام يُحرم بالحج يوم السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم التاسع مفطرًا، وكذا يوم العيد وأيام التشريق”.

هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الحج؟

كما أكدت دار الإفتاء ذبح الهدي أثناء الحج بنيتين نية الهدي ونية الأضحية معًا غير جائز شرعًا، منوهة بأن سبب مشروعية كل منهما مختلف، ولا يقبل التداخل بينهما.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، إن الأضحية شُرعت شكرًا لله تعالى على سبيل الندب، بينما ما يُذبح في الحج قد يكون واجبًا، مثل هدي التمتع وهدي القِران، أو يكون كفارة لترك واجب من واجبات الحج أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وقد يكون قربة وتطوعًا لفقراء الحرم.

وأضافت دار الإفتاء أن اختلاف المقاصد والأحكام الشرعية لكل من الهدي والأضحية يمنع الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة، مؤكدة أن لكل عبادة سببها وحكمها المستقل.

متى يكون ذبح الهدي؟

والواجب أن يذبح في أيام النحر: يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام الذبح، أربعة أيام على الصحيح، الواجب أن يكون الذبح فيها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ذبحوا فيها وكان معهم هدي قد قدموا به من المدينة ولم يذبحوه إلا في يوم النحر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- بقي على إحرامه حتى ذبح يوم النحر، ولو كان يجوز قبل يوم النحر لذبحوا وأكلوا وأطعموا الناس لأنهم في حاجة إلى ذلك، فلما أخرها -صلى الله عليه وسلم- إلى يوم النحر دل ذلك على أنه لا ذبح إلا في أيام النحر وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.

