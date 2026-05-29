قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن
حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026
من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق
البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط
اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو
عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
الصحة: 18مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية
هيئة الطرق: خطة عاجلة لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لحل أزمة التكدس
إقبال متزايد بشواطئ الإسكندرية وتحذيرات من السباحة في شواطئ الغرب
جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان.. ورد قاس من حزب الله
خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين
الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب المسجد الحرام يوضح المناسك المتبقية وعلامات قبول الحج المبرور

الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام
الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام
شيماء جمال

 قال الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام "إن حجاج بيت الله الحرام قد شارفوا على إنهاء مناسكهم، وسيعود كثير منهم إلى أوطانهم بعد أن نهلوا من العبر والدروس في تلك المشاهد العظيمة"، داعيًا إلى اغتنام ما تبقى من الأيام المباركة بالإكثار من الذكر والتهليل والتكبير والدعاء.

ماذا يتعلم المسلم فى الحج
وأوضح خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام بعنوان "دروس الحج" أن الحج مدرسة إيمانية وتربوية يتعلم فيها المسلم القيم السامية والأخلاق الفاضلة، من المحبة والأخوة والإيثار ونفع العباد وكظم الغيظ والعفو عن الناس والبذل والعطاء وخفض الجناح والصبر على الأذى، مؤكدًا أن من أعظم الدروس التي يستفيدها المسلم من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق التوحيد لله تعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك وأهله.

شعيرة التلبية
وأشار إلى أن شعيرة التلبية تجسد معاني التوحيد والانقياد لله تعالى، مبينًا أن الحاج يردد: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»، كما يلهج يوم عرفة بقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
وحذر إمام وخطيب المسجد الحرام من مظاهر التعلق بغير الله تعالى أو صرف شيء من أنواع العبادة لغيره، مؤكدًا أن النفع والضر بيد الله وحده، مستشهدًا بقوله سبحانه: ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

علامات قبول الحج

ونوه إلى أن من علامات قبول الحج المبرور أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أزكى، داعيًا إلى شكر الله تعالى على نعمة الحج واستثمار آثارها الإيمانية في حياة المسلم.

أعمال الحج المتبقية
وبين أن من أعمال الحج المتبقية رمي الجمار في أيام التشريق، مبينًا أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

طواف الوداع
وأكد أن طواف الوداع واجب على من أراد مغادرة مكة المكرمة بعد الفراغ من المناسك، مستشهدًا بحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».
ودعا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ المملكة وولاة أمرها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان.

التلبية علامات قبول الحج الحج طواف الوداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

الكهرباء

الكهرباء: فحص 28 ألف شكوى على منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء

وزير الكهرباء

في 6 أشهر.. الكهرباء تتلقى 2,6 مليون طلب وشكوى تشمل توصيل التيار وتركيب العدادات

جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات

الدكتور سويلم يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

بالصور

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

لحوم
لحوم
لحوم

منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد