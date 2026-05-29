بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، إذ يتوافد آلاف المصلين والحجاج لأداء صلاة الجمعة بالحرمين.

ورفعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

وفي جانب عالمي للرسالة، تواصل إدارة اللغات والترجمة ترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والروضة الشريفة إلى 15 لغة، مع التوجه للتوسع إلى 30 لغة، بما يضمن وصول مضامين الخطب ورسالتها الإيمانية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

طواف الوداع للمتعجلين

من ناحية أخرى تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أداء طواف الوداع للمتعجلين اليوم الجمعة، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته.

وتشمل الاستعدادات انتشار الفرق الميدانية في الممرات والساحات والمداخل؛ لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف والسعي، وتقديم خدمات الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات، بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى.

وجُهِّزت مسارات الطواف والسعي بلوحات إرشادية متعددة اللغات، إلى جانب دعمها بفرق توجيهية تعمل على تسهيل تنقل الحجاج، خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام مناسك الحج.

وتواصل الهيئة أعمال النظافة والتعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته على مدى الساعة، من خلال فرق متخصصة تعمل على تهيئة المصليات والممرات والمحافظة على جاهزية المواقع لاستقبال كثافات الحجاج خلال أداء طواف الوداع.

كما وفّرت الهيئة نقاطًا متعددة لسقيا زمزم ومشربيات موزعة في المواقع الرئيسة داخل المسجد الحرام، إلى جانب خدمات العربات الكهربائية واليدوية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يحتاجون إلى المساندة؛ بما ييسّر أداء النسك بطمأنينة ويسر.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات التشغيلية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء طواف الوداع في أجواء آمنة ومنظمة قبل مغادرتهم إلى أوطانهم.