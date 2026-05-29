ديني

بث مباشر.. حجاج بيت الله يرمون الجمرات فى ثالث أيام التشريق

شيماء جمال

بدأ حجاج بيت الله الحرام، فى رمى الجمرات بثالث أيام التشريق، وسط أجواء إيمانية مهيبة وتنظيم دقيق، وننقل لكم بثا مباشر لهذه الشعيرة العظيمة من الأراضي المقدسة.

أعمال الحج ثالث أيام التشريق

1- رمي الجمار: بعد صلاة الظهر (بعد الزوال) يرمي الجمار الثلاثة على الترتيب : الجمرة الأولى أو الصغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى , ثم الجمرة الثانية أو الوسطى , ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة.  يرمي كل واحدة بسبع حصيات , ويدعو بين كل جمرتين. 

ثم يتوجه إلى مكة ولا يحل له أن يمكث في منى بعد ذلك وهذا يسمى "النفر الثاني".

2- طواف الوداع : يمكث الحاج بمكة ما أراد أن يمكث في ذكر لله وغيره من أعمال البر وأعمال المعاش، وليعلم أنه في حرم الله، وفي أطهر بقاع الأرض فليتق الله ، ويجوز له أن يعتمر أو يزور من يعرفهم ، ثم إذا أراد السفر من مكة يجب عليه أن يطوف بالبيت "طواف الوداع", فيكون هذا الطواف آخر العهد بالبيت, وبعد أن يصلي ركعتي الطواف , يأتي زمزم ويشرب من مائها مستقبل البيت ويدعو بما شاء , ويتشبث بأستار الكعبة, ويستلم الحجر الأسود إن تيسر له من غير إيذاء أحد, ثم يسير إلى باب الحرم ووجهه تلقاء الباب, داعيا بالقبول, والغفران, وبالعود مرة بعد مرة, وألا يكون ذلك آخر العهد من الكعبة.

سنن يستحب فعلها عند رمي الجمرات
حدد الفقهاء سنن الرمي وهي:
أن يكون بين الرامي وبين الجمرة مسافة خمسة أذرع فأكثر، وهذا عند الحنفية، وقالوا: إن ما دون ذلك يكون طرحاً، فلو طرح الحاج الحصوات طرحاً أجزأه لكنه مخالف للسنة، والموالاة بين رمي الحصيات السبع.
وعدم كسر الحصيات؛ وعلى الحاج أن يرمي كل حصية بدون أن يكسرها، وطهارة الحصوات؛ فيكره الرمي بحصى نجس؛ فإذا رمى الحاج الحصى وهو نجس فيندب إعادة الرمي بحصى طاهر، وألا يكون الحصى مما رمي به.
والتكبير مع كل رمي حصاة، ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى، والوقوف للدعاء بعد رمي الحاج لجمرة العقبة الصغرى، وبعد رميه لجمرة العقبة الوسطى، أما بعد رميه لجمرة العقبة الكبرى فلا يقف للدعاء؛ لأن العبادة قد انتهت وكذلك لا يقف بعد رميه لجمرة العقبة الكبرى يوم النحر ولا بعد رميها أيام التشريق أيضاً.
ودليل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

