الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

طاعات وقربات ينبغي فعلها في أيام التشريق..تعرف عليها

شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن عدد من الطاعات والقروبات التى دعا الإسلام إلى فعلها فى  أيام التشريق .

طاعات وقربات ينبغى فعلها فى هذه الأيام

وقال الدكتور على جمعة: من الطاعات والقربات التي دعا الإسلام إليها في هذه الأيام: زيادة الأواصر الاجتماعية؛ إذ حث الإسلام فيها على بر الوالدين، وصلة الأقارب، ومودة الأصدقاء وزيارتهم، فتتزين المجالس بالحب والتراحم والتواد، وتزول الأحقاد والمشاحنات والنفرة من النفوس.

وبين ان الأعياد لم تشرع لتكون مناسبات فارغة المحتوى والمضمون من الدلالات الأخلاقية والإنسانية، وإنما جاءت لتكون مظاهر لقيم الإسلام وآدابه وجمالياته المعنوية والحسية.

وأشار إلى أن الأعياد تجدد الروابط الإنسانية؛ حيث يتجلى السلوك الطيب والأخلاق الحميدة، وتشيع التهاني والقول الحسن بين الناس، ويظهر المسلمون بصفة الرحمة التي هي قوام دينهم؛ فتتجدد العلاقات الإنسانية، وتقوى الروابط الاجتماعية، وتنمو القيم الأخلاقية، ويصبح المسلم دعوة مفتوحة لهذا الدين، ونبراسًا هاديًا لنفوس الحائرين، وبردًا وسلامًا على العالمين.

وفي أيام التشريق يقوم المسلم بالذكر والصلة والمودة؛ فهي نفحات تتوالى عليه، وهدى من الله ورضوان.

فينبغي على المسلم أن يصطحب هذه النفحات معه في سائر أيامه بعد أيام التشريق، واصطحابها يكون بالإتيان بأسبابها؛ من الذكر لله تعالى في كل حال، وصلة الأقارب، والمودة والرحمة بإخوانه ومواطنيه، والامتثال لأوامر الله سبحانه في كل حين؛ لتكون نفحات هذه الأيام نعمة منه تعالى على المجتمع الإسلامي بأسره، وهداية منه تعالى لعباده، ورحمة منه ورضوانًا.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وانشر بيننا وحولنا السعادة والحب والطمأنينة والسلام.

