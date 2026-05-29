قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ
طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأمطار اليوم
هل تحرك سعر الدولار في العيد.. تفاصيل
ترامب: أغرقنا البحرية الإيرانية بالكامل ودمرنا قواتها الجوية
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-5-2026 في ملاعب العالم
ثالث أيام العيد.. هذه أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم
وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام
تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة
أوكرانيا: هجوم روسي واسع يستهدف أوديسا ويخلّف أضراراً كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ثواب نحر الأضحية في اليوم الثاني نفس الأجر بعد صلاة العيد؟

الأضحية
الأضحية
عبد الرحمن محمد

أفردت دار الإفتاء المصرية مساحة واسعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها الرقمية لشرح الأحكام الفقهية والشروط المنظمة لشعيرة الأضحية، مسلطة الضوء على المواقيت المشروعة لعملية الذبح، وحكم النحر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى بيان الأوقات المستحبة التي يرتفع فيها ثواب الطاعة، مستندة في ذلك إلى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المطهرة التي تبين عظم هذه العبادة.
 حكم النحر  ثاني أيام العيد
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بحكم الذبح ثاني أيام العيد، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بوقت الأضحية يعد شرطاً أساسياً من شروط صحتها وقبولها شرعاً، وأوضحت الدار أن الوقت المشروع ل ذبح الأضحية يدخل رسمياً  بعد طلوع شمس اليوم 10 من شهر ذي الحجة (يوم النحر)، وتحديداً عقب دخول وقت صلاة الضحى ومرور مقدار من الزمن يتسع لأداء صلاة العيد ركعتين والاستماع إلى خطبتين خفيفتين.


وأضافت الفتوى الرسمية أن هذا الوقت الممتد يظل جارياً ومشروعاً لجميع المضحيين ولا ينتهي إلا مع غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق (وهو اليوم 13 من ذي الحجة)، وبناءً على هذا التأصيل الفقهي، فإن أيام النحر المعتمدة شرعاً هي 4 أيام كاملة، تشمل يوم عيد الأضحى المبارك والـ 3 أيام التي تليه، مما يجعل الذبح في ثاني أيام العيد عملاً مشروعاً وصحيحاً تماماً ويقع في قلب المدة الزمنية المحددة للنسك.
 أفضل أوقات لنحر الأضحية
وعلى الرغم من مشروعية النحر طوال أيام العيد وأيام التشريق، فقد أشارت دار الإفتاء إلى أن أفضل وقت لـ ذبح الأضحية على الإطلاق هو اليوم الأول، وهو يوم عيد الأضحى المبارك فور فراغ المصلين من أداء صلاة العيد، وعزت الدار هذه الأفضلية إلى ما ينطوي عليه هذا السلوك من مبادرة ومسارعة صريحة نحو فعل الخيرات وتطبيق العبادات دون إبطاء أو تأجيل من غير عذر.
واستدلت دار الإفتاء في هذا السياق بقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، حيث بين العلماء أن المقصود بالآية الكريمة هو حث المسلم على الاستباق والمبادرة نحو تقديم الأعمال الصالحة والطاعات المشروعة في مواقيتها الفاضلة، باعتبارها السبب الرئيسي والمسار المؤدي لنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته.


 ثواب الأضحية 
وفي سياق متصل، حرصت دار الإفتاء على تذكير المسلمين بالفضل الكبير والمكانة الروحية لشعيرة النحر، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حديثاً نبوياً شريفاً يبرز ثواب ذبح الأضحية والأجر المعد للمضحي، مستشهدة بما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سألوا النبي الكريم قائلين: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ فأجابهم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: سنة أبيكم إبراهيم.
وتابع الصحابة رضوان الله عليهم تساؤلاتهم طلباً لمعرفة جزاء هذه الطاعة فقالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام عظم الأجر ببساطة وعمق قائلاً: بكل شعرة حسنة، وعندما استفسروا عن حكم الصوف في الأضاحي التي يغطيها الصوف كالخراف بقولهم: فالصوف يا رسول الله، أكد لهم الرسول الكريم شمولية هذا العطاء الإلهي ومضاعفة الحسنات بقوله: بكل شعرة من الصوف حسنة، وهو ما يظهر بجلاء مدى كرم الأجر والثواب المترتب على إحياء هذه السنة المؤكدة.

 

ثاني أيام عيد الأضحى دار الإفتاء أفضل أوقات لنحر الأضحية ثواب الأضحية عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

الحريق

محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

ياسمين عبد العزيز

ضحك ودهشة.. موقف طريف بين ياسمين عبدالعزيز وإعلامي يمني خلال الحج

ترشيحاتنا

الاراضي الزراعيه

برلماني: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة.. وتوجيهات وزير الزراعة رسالة حاسمة للمخالفين

نجلاء العسيلي

نجلاء العسيلي: لا تهاون مع مافيا التعدي على الأراضي الزراعية

الأراضي الزراعية

البناء على الأراضي الزراعية تحت الحصار.. الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد