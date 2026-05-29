بيلاروسيا : لن نستخدم السلاح النووي إلا حال تعرضنا لعدوان

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بيلاروس لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال تعرضها لعدوان مباشر.. مشيرا إلى أنهما بحثا الملف الأوكراني، حيث اقترح على ماكرون عقد لقاء يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة (مينسك).

وقال لوكاشينكو - خلال إحاطة صحفية نقلتها قناة "إس تي في" البيلاروسية - إنه أوضح لماكرون أن استخدام السلاح النووي سيكون "في حالة واحدة فقط، وهي وقوع عدوان على بيلاروسيا".

وأضاف أنه أبلغ نظيره الفرنسي - أيضا - بأن بلاده لا تعتزم الدخول في أي حرب، مشيرا إلى أن المحادثات تناولت عددا من القضايا، من بينها الاتصالات والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وبيلاروسيا.

وكان لوكاشينكو قد صرح - في وقت سابق، عقب تدريبات نووية مشتركة مع روسيا - بأن بلاده سترد "بجميع أنواع الأسلحة" على أي عدوان تتعرض له، مؤكدا أن امتلاك هذه الأسلحة يهدف إلى الردع وليس التصعيد.