خالد الغندور: زيزو احتفل بكأس مباراة روسيا الودية

توج منتخب مصر بلقب “كأس العاصمة الجديدة”؛ عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن جهته، علَّق الإعلامي خالد الغندور على مشاركة أحمد سيد زيزو في أول 32 دقيقة من اللقاء، واحتفاله بالكأس الودية.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "احتفال وفرحة زيزو بكأس ماتش روسيا الودي، وكان زيزو قد شارك أول 32 دقيقة قبل تغييره، ونزل مكانه مصطفى زيكو صاحب هدف الفوز".



وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.