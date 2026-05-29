سفارة موسكو بالقاهرة تهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على روسيا

أعلنت سفارة موسكو بالقاهرة، اليوم الجمعة أن موظفي شركة "روساتوم" المشاركين في بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح حضروا مواجهة منتخبي مصر وروسيا الودية، التي أقيمت مساء الخميس.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان إنه في ٢٨ مايو ٢٠٢٧ أُقيمت مباراة ودية بين منتخبي روسيا ومصر لكرة القدم، وحضرها أكثر من ٢٠٠٠ مشجع لدعم لاعبينا، بمن فيهم موظفو السفارة الروسية في القاهرة والمواطنون الروس المقيمون في مصر، وموظفو شركة "روساتوم" الحكومية المشاركون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.

وأضافت السفارة الروسية "بعد مباراة حماسية فاز المنتخب المصري بنتيجة ١-٠، نهنئ أصدقاءنا على هذا الفوز المستحق ونتمنى بالتوفيق لرياضيينا في مبارياتهم القادمة".

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.