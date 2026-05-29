إحباط محاولة تفجير قطار ركاب في نوفوروسيسك جنوب روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اعتقال عميل للمخابرات الأوكرانية كان يخطط لتفجير قطار ركاب في نوفوروسيسك بجنوب روسيا.

وكان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، وافق على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال زيلينسكي: “هذه العمليات ضرورية لجعل روسيا تشعر بأن استمرار الحرب ستكون له كلفة مباشرة وخسائر ملموسة”.

وأضاف زيلينسكي: قطاع النفط الروسي سيواصل التراجع إذا واصلت موسكو اختيار طريق الحرب، ونحتاج قرارات عاجلة لوقف الحرب في أوروبا".

وتابع: من المهم أن تسمع الولايات المتحدة صوت أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي: تعزيز حماية أوكرانيا من الصواريخ الباليستية سيزيد فرص نجاح الدبلوماسية، وأوكرانيا ستكون أكثر امتنانا لتحقيق سلام عادل وأمن مضمون".