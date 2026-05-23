روسيا: نستطيع إنتاج 15 مليون مسيّرة سنويًا

أعلن فاسيلي شباك، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أن روسيا تمتلك القدرات اللازمة لإنتاج 15 مليون طائرة مسيرة سنويا.

وقال شباك: "إذا تحدثنا عن القدرات الإنتاجية لجميع أنظمة الطائرات بدون طيار، أعتقد أن صناعتنا قادرة اليوم على إنتاج حوالي 15 مليون طائرة سنويا، بالتأكيد"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في منتدى "أجنحة ساخالين" الدولي الثاني للطائرات بدون طيار بمختلف أنواعها.

وأشار نائب الوزير إلى أن الأهم هنا ليس الكمية بقدر ما هي كفاءة استخدام هذه الطائرات. وأوضح أنه ينبغي إنتاج ما هو ضروري ويحقق جدوى اقتصادية، مع التركيز على زيادة الإنتاج محليا، ورفع مستوى التصنيع المحلي لضمان القدرة التنافسية للمنتجات النهائية من خلال توظيف التقنيات الحديثة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في أبريل الماضي بأن استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار يفتح آفاقا جديدة لقطاع النقل.

يذكر أن منتدى "أجنحة ساخالين" الدولي الثاني يعقد لمناقشة أحدث التطورات في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار، ويجمع خبراء وصناع قرار من مختلف القطاعات ذات الصلة.