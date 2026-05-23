من 3 دول.. أمريكا تمنع دخول حاملي البطاقة الخضراء لهذا السبب

قررت السلطات الأمريكية الحظر المؤقت على دخول مقيمين شرعيين بشكل دائم من حاملي “البطاقة الخضراء”.

يأتي ذلك وفق توجيهات الإدارة الأمريكية التي يرأسها دونالد ترامب، والذي يدعو بقوة إلى الحظر وحماية ذوي البشرة البيضاء.

3 دول

وقررت أمريكا منع كل من تواجدوا ⁠في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس "إيبولا".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ‌منها في بيان: "تطبيق هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين لفترة ‌محدودة من ‌الزمن يوفر توازنا بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الاستجابة للطوارئ".

وأصدرت مراكز ‌السيطرة على الأمراض والوقاية منها ⁠الأمر لأول مرة، الاثنين، بموجب البند ⁠42 من قانون الصحة العامة الأمريكي، الذي يسمح للسلطات الصحية الاتحادية ⁠بمنع المهاجرين من دخول البلاد لكبح انتشار الأمراض المعدية.