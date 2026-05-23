تصعيد خطير.. تايوان تتهم الصين بحشد أكثر من 100 سفينة حربية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أن الصين دفعت بأكثر من 100 سفينة حربية إلى محيط الجزيرة، في خطوة وصفتها تايبيه بأنها تصعيد عسكري جديد يفاقم التوترات في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التحركات الصينية شملت سفنًا بحرية وخفر سواحل انتشرت في المياه والمجال الجوي المحيط بـتايوان، مؤكدة أن القوات التايوانية تتابع التطورات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار.



وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الخلافات بين بكين وتايبيه، في وقت تواصل فيه الصين تكثيف أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها.