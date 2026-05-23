الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-23".. غدا

بكين أ ش أ

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم "السبت" أنه من المخطط أن يتم إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-23" غدا "الأحد" في الساعة 11:08 (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة تشانغ جينغ بوه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" -أن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-2 إف" الذي سيستخدم في عملية الإطلاق سيُزوّد بالوقود الدافع.

وتمثل "شنتشو-23" المهمة المأهولة السابعة خلال مرحلة تطبيق وتطوير المحطة الفضائية الصينية، ومهمة الطيران الـ40 لبرنامج الفضاء المأهول الصيني.