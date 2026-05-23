مقتل 5 و إصابة شخصين في غارات إسرائيلية على لبنان

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ فجر اليوم السبت إلى 5 قتلى وجريحين، بحسب قناة روسيا اليوم.

و نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات الغندورية و كفرا ودبين وبرج قلاويه وسمع دوي انفجار ضخم في الخيام جنوبي لبنان.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على البازورية جنوبي لبنان، وسقط قتلى وجرحى جراء غارة على منزل في بلدة الرفيد في البقاع الغربي شرقي لبنان.

و شن الطيران الإسرائيلي غارة على البازورية جنوبي لبنان، وسقط قتلى وجرحى جراء غارة على منزل في بلدة الرفيد في البقاع الغربي شرقي لبنان.