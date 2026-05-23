استعدادا لعيد الاضحى المبارك..حملات ميدانية بالمحافظات للتأكد من جاهزية المجازر

ترفع المحافظات درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر الحكومية ، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك..وتجرى الاجهزة التنفيذية جولات ميدانية للتاكد من جاهزية المجازر الالية لاستقبال اضاحي العيد..

الغربية

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر الحكومية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى جاهزية 18 مجزرًا ما بين 8 مجازر عمومية و10 نقاط ذبيح لاستقبال الأضاحي والذبائح بالمجان طوال أيام العيد، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمة آمنة وحضارية للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية



وشدد محافظ الغربية على حظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لأعمال الذبح داخل المجازر، حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

تحرك تنفيذي



وأوضح المحافظ أن المجازر الحكومية على مستوى المحافظة توفر الإشراف البيطري الكامل أثناء عمليات الذبح، مع إجراء الكشف الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال تواجد الأطباء البيطريين وفرق العمل بالمجازر على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

طوارىء مجازر الغربية



ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر ومحيطها، واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص الآمن من مخلفات الذبح وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها، إلى جانب تكثيف حملات المتابعة والرقابة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والجهات المعنية لمنع أي مخالفات أو ذبح عشوائي بالشوارع.

تحرك تنفيذي



وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الدولة حريصة على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن الذبح داخل المجازر المعتمدة يضمن الحفاظ على سلامة اللحوم وحماية المواطنين من الأمراض، فضلًا عن الحد من التلوث والمظاهر العشوائية.

تجهيز المجازر بالأطباء البيطريين



ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وتم تجهيز المجازر بالأطباء البيطريين وأطقم العمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة للمواطنين بالمجان، مشيرة إلى استمرار أعمال المتابعة اليومية والتطهير والتعقيم داخل المجازر، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

القليوبية

تفقد اليوم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، مجزر حي غرب شبرا الخيمة النصف آلي، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية التامة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد.



ويقام المجزر على مساحة 2600 متر مربع، ويتكون من عنبرين للذبح النصف آلي بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ذبيحة في الساعة، بالإضافة إلى خط مخصص لذبح الضأن، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة وآمنة للمواطنين.

وخلال التفقد، استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول منظومة العمل داخل المجزر، بداية من توقيع الكشف الطبي البيطري الدقيق على الذبائح للتأكد من سلامتها، مروراً بمراحل الذبح المختلفة، وحتى تجهيز اللحوم وتسليمها للمواطنين وفق أعلى الاشتراطات الصحية والبيئية.

وفي لفتة تهدف إلى التيسير على المواطنين، أعلن المحافظ فتح أبواب المجزر أمام الأهالي لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يبدأ العمل يومياً من أول ضوء للنهار وحتى أذان المغرب، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحد من الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل المجزر وتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية الطب البيطري، لضمان انتظام سير العمل واستيعاب الأعداد المتوقعة من الذبائح خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة بمحيط المجزر، ورفع المخلفات أولاً بأول، مع منع أي إشغالات أو تواجد للباعة الجائلين، لضمان السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

سوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة وضعت خطة متكاملة لتأمين الخدمات اليومية للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمحتفلين خلال أيام العيد.

مطاردة في شوارع سوهاج تنتهي بضبط 343 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة قبل بيعها للمواطنينمطاردة في شوارع سوهاج تنتهي بضبط 343 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة قبل بيعها للمواطنين.



وتضمنت التوجيهات تفعيل غرف العمليات والأزمات، وربطها مباشرة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الموقف لحظياً على مدار الساعة.

وشدد المحافظ على التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مستغليناً فترة الإجازة، مؤكداً إزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي القطاع التمويني، أصدر اللواء طارق راشد قراراً بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ووفرة الخبز المدعم والسلع الأساسية.

كما أعلن عن جاهزية جميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً طوال أيام العيد، مشدداً على حظر الذبح نهائياً في الشوارع وخارج المجازر لضمان التخلص الآمن من المخلفات.

وفي القطاع الطبي ومرفق الإسعاف، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض في أقسام الطوارئ والاستقبال، مع توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم.

كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوزيع السيارات على محاور الحركة الرئيسية، والميادين، والمتنزهات العامة، ومحيط دور العبادة، لضمان السرعة والجاهزية الكاملة في التعامل مع أي حالات طارئة.

كما شملت الخطة تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الأضاحي أولاً بأول منعاً لانتشار الأوبئة، إلى جانب تأمين المراسي والعائمات بالمحافظة لضمان سلامة الرحلات النيلية.

ووجه المحافظ برفع حالة الاستعداد بالمقاصد والمتنزهات الطبيعية بسوهاج، واختتم اللواء طارق راشد تصريحاته قائلاً: "هدفنا الأول هو ضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث ما يعكر صفو احتفالاتهم بالعيد".