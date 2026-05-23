رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: الذهاب إلى المسجد بنية العلم كأجر الحاج

شيماء جمال

قالت وزارة الأوقاف المصرية إن الحج مدرسة بناء الإنسان والعمران.

أعمال أجرها كالحج

وتابعت الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: أن الذهاب إلى المسجد بنية العلم كأجر الحاج.
واستشهدت بما جاء عن أبي أمامة الباهلي قال : قال سيدنا رسول الله: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يُعلَمه، كان له كأجر حاج، تاما حجَّته» رواه ابن حبان

أعمال لها ثواب الحج

  • صلاة الفجر في جماعة وذكر الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "مَن صلى الغداةَ في جماعةٍ، ثم قعد يذكُرُ اللهَ حتى تطلُعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجّةٍ وعمرةٍ تامّةٍ، تامّةٍ، تامّةٍ".
  • بر الوالدين فقد أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة السلام يطلب الجهاد ولا يقدر عليه، فقال له: "هل بقي أحد من والديك؟" قال: أمي، فقال: "فاتقِ الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد".
  • حضور مجالس العلم في المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام "مَن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان كأجر حاج تاماً حجته".
  • المشي للصلوات المكتوبة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المُحْرِم".
  • قضاء حوائج الناس وجبر الخواطر

الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:

  • الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي
  • التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين 
  • تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ 
  • الدعاءٍ 
  • إطعام الطعامٍ 
  • صلةِ الأرحامٍ 
  • قضاء حوائج العباد
  • ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي
  • الأضحية بعد صلاة العيد
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
